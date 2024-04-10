Законопроєкт про мобілізацію містить нові підстави для звільнення з військової служби - Геращенко

Законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада розгляне в другому читанні на пленарному засіданні в середу, містить нові підстави для звільнення з військової служби, розповіла співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Нові підстави для звільнення з військової служби: ті, хто побував у полоні; яким установлено інвалідність; яких призначено на посаду судді; яких обрано народним депутатом України; генерали за рішенням військового керівництва; у яких закінчився строк дії контракту, укладеного під час дії воєнного стану", - написала Геращенко в телеграм-каналі в середу.

За її словами, згідно із законопроєктом, звільненню за сімейними обставинами підлягають військовослужбовці-жінки у зв'язку з вагітністю; ті, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною; один з подружжя, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років.

Законопроєкт передбачає, що підставою для звільнення за сімейними обставинами також є перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, окрім тих військових, які мають заборгованість зі сплати аліментів; дитини віком до 18 років, якщо другий із батьків помер, або позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти.

Геращенко зазначила, що військовослужбовці, які є усиновлювачами, виховують дитину з інвалідністю, утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи; виховують дитину з важкими перинатальними ураженнями нервової системи, вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними, а також онкологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем; які мають близьких родичів, що загинули або пропали безвісти, також мають підстави для звільнення з військової служби.

Як повідомлялося, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №10449 про внесення до деяких законів змін щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

На прохання Кабміну, ініційоване керівництвом ЗСУ та Міноборони, комітет вилучив із тексту законопроєкту розділ про демобілізацію. Кабінет Міністрів розробить окремий законопроєкт про демобілізацію і винесе його на розгляд Верховної Ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. До другого читання законопроєкту до нього було внесено понад 4 тисячі поправок.