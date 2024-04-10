Нардеп Геращенко перерахувала категорії осіб, яким надається відстрочка від мобілізації

Законопроєкт про мобілізацію передбачає надання відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану більш ніж 25 категоріям осіб, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Відстрочка надається: заброньованим; особам з інвалідністю, тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців; тим, у кого на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів; тим, хто має дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, є зниклим безвісти, відбуває покарання, а також коли особа самостійно виховує дитину за рішенням суду", - написала Геращенко в телеграм-каналі в середу.

За її словами, відстрочку від мобілізації також надають опікунам, прийомним батькам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; тим, хто виховує дитину з важкими захворюваннями; у кого на утриманні перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи; усиновлювачам, на утриманні яких перебуває дитина-сирота; тим, хто зайнятий постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїм батьком або матір'ю (батьком або матір'ю дружини (чоловіка), які не мають інших працездатних членів сім'ї).

Крім цього, відстрочка від мобілізації передбачена для опікунів особи, визнаної судом недієздатною; які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи; які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів або за наявності в особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання; які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю I або II групи.

Згідно із законопроєктом, відстрочка від мобілізації надається особам, які мають дитину до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу.

"Відстрочка надається керівникам міністерств і їхнім заступникам, керівникам державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; народним депутатам України; суддям; Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини; голові та іншим членам Рахункової палати; працівникам органів військового управління Міністерства оборони України, ЗСУ, Держслужби транспорту, Держслужби спецзв'язку, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, апарату МВС, дипломатам", – нагадала Геращенко.

Відстрочка від мобілізації також поширюється на державних службовців, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів і виконують функції із забезпечення кібербезпеки, що забезпечують діяльність президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Народний депутат зазначила, що призову не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури; наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ і організацій, педагогічні працівники за умови, що вони працюють на основному місці роботи не менше, ніж на 0,75 ставки.

Геращенко звернула увагу, що, згідно із законопроєктом, не підлягають мобілізації особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти, а також члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України.

Нардеп наголосила, що мобілізації підлягають "лише за бажанням" особи з інвалідністю; звільнені з полону; особи віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку.