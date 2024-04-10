Основний період реєстрації для участі в НМТ-2024 завершується 11 квітня

Основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) для абітурієнтів завершується 11 квітня, повідомляє Український центр якості освіти (УЦОЯО).

"11 квітня – останній день реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Тож радимо потенційним вступникам не зволікати", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що до 15 квітня в персональному кабінеті вступник матиме змогу змінити навчальний предмет додаткового блоку, з якого він бажає скласти тестування, населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ, або вказати на необхідність проходження НМТ на додатковій сесії.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році міститиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України XVI-XXI століть) і один за вибором абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

НМТ буде проведено за межами України в тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн.