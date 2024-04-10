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12:48 10.04.2024

Росія планує набрати ще близько 400 тис. контрактників у 2024 році - британська розвідка

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Росія планує набрати ще близько 400 тис. контрактників у 2024 році - британська розвідка

РФ планує набрати ще близько 400 тис. військових на службу за контрактом у 2024 році, зазначають у британській розвідці.

У звіті, оприлюдненому в середу в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, ідеться про те, що "така кількість необхідна для підтримки військ РФ в Україні, які зазнали величезних втрат, а також для реалізації планів зі збільшення чисельності збройних сил країни-агресора до 1,32 млн цього року і до 1,5 млн згодом".

У британській розвідці також зазначають, що російські війська в Україні укомплектовані солдатами контрактної служби й деякими резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року. На солдатів строкової служби зазвичай тиснуть з метою змусити їх вступити на службу за контрактом, і тоді вони будуть зобов'язані служити в Україні.

Констатується, що "Росія продовжує здійснювати весняний та осінній призов до армії. Весняний призов розпочався 1 квітня 2024 року. Цієї весни в армію буде призвано близько 150 тис. військовослужбовців віком від 18 до 30 років, що відповідає кількості призовників, призваних раніше. Вони служитимуть 12 місяців у всіх родах військ Росії, але наразі їх не залучають до бойових дій на території України".

Теги: #рф #контрактники #британська_розвідка

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