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12:05 10.04.2024

Аварійні відключення е/е застосовуються в Миколаївській і Херсонській областях - "Укренерго"

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Аварійні відключення е/е застосовуються в Миколаївській і Херсонській областях - "Укренерго"

Аварійні відключення електроенергії станом на 11:30 середи відновилися не лише в Миколаївській, а й Херсонській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Через пошкодження мереж є аварійні відключення в Херсонській та Миколаївській областях. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні "Укренерго" на фейсбук-сторінці.

Годиною раніше "Миколаївобленерго" повідомило про масштабне аварійне відключення е/е в області.

Після нічної атаки РФ у Херсонській і Миколаївській областях зранку вже були аварійні відключення.

Теги: #відключення #миколаївська #херсонська

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