ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

Українські військові за добу ліквідували майже 830 осіб особового складу ворога, 22 танки, 47 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 37 БПЛА, 2 крилаті ракети, 75 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 450080 (+830) осіб, танків - 7132 (+22) од, бойових броньованих машин - 13667 (+47) од, артилерійських систем - 11404 (+18) од, РСЗВ - 1040 (+1) од, засоби ППО - 753 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9070 (+37) од, крилаті ракети - 2067 (+2), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15248 (+67) од, спеціальна техніка - 1876 (+8)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у середу вранці.

Дані уточнюються.