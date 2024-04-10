Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 середи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника поблизу населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак у населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак неподалік населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного в Запоріжжі.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.