Події

07:27 10.04.2024

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

1 хв читати
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

Ворог завдав 11 ракетних і 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області; Новоселівське, Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Костянтинівка, Біла Гора,  Дружба, Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове, Яснобродівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Єлизаветівка, Антонівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 10.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

07:31 10.04.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

07:24 10.04.2024
ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

07:21 10.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

01:05 10.04.2024
Ворог за день обстріляв 6 громад Сумської області

Ворог за день обстріляв 6 громад Сумської області

20:20 09.04.2024
Генштаб ЗСУ: Збройні сили РФ протягом доби завдали семи ракетних і 73 авіаційних ударів

Генштаб ЗСУ: Збройні сили РФ протягом доби завдали семи ракетних і 73 авіаційних ударів

20:03 09.04.2024
Генштаб ЗС України: на бахмутському напрямку за добу відбито 25 атак російських військ, на новопавлівському - 20

Генштаб ЗС України: на бахмутському напрямку за добу відбито 25 атак російських військ, на новопавлівському - 20

19:41 09.04.2024
Генштаб ЗС України: Українська авіація за добу завдала ударів по 15 локаціях російських військ і двох ЗРК противника

Генштаб ЗС України: Українська авіація за добу завдала ударів по 15 локаціях російських військ і двох ЗРК противника

07:32 09.04.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по семи районах зосередження сил противника

Українська авіація за добу завдала ударів по семи районах зосередження сил противника

07:29 09.04.2024
За добу було 56 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону 26 разів

За добу було 56 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону 26 разів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 14 ударних БПЛА та дві ракети Х-59

ЗС України за добу ліквідували 830 окупантів і 47 бронемашин

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 83 бойові зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 29 атак противника

ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОСТАННЄ

За добу на Харківщині п’ятеро мирних жителів постраждали в результаті ворожих обстрілів

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина дістала поранення, є влучання в житлові квартали

Війська РФ за добу завдали 282 удари по шести населених пунктах Запорізької області

Окупанти вранці та вночі атакували Одеську область, відомо про двох постраждалих

Росіяни вночі та вранці обстріляли три громади Сумської області

Окупанти вранці завдали ракетного удару по Одесі, відомо про постраждалого

Армія РФ минулої доби обстріляла Миколаївський та Очаківський райони з артилерії, атакувала безпілотниками

ППО знищила 14 ударних БПЛА та дві ракети Х-59

10 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

В Австрії заарештовано контррозвідника, що був подвійним агентом Кремля, та пов'язаного з розкритою в Британії російською шпигунською групою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА