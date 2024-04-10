Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

Ворог завдав 11 ракетних і 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області; Новоселівське, Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове, Яснобродівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Єлизаветівка, Антонівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.