Події

01:05 10.04.2024

Ворог за день обстріляв 6 громад Сумської області

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Ворог за день обстріляв 6 громад Сумської області

Російські війська вдень 14 разів обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 50 вибухів, повідомляє пресслужба Сумської ОВА у вівторок увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Есманська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, по Білопільській громаді ворог гатив з артилерії (5 вибухів), мінометів (4 вибухи) та здійснив обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух).

По Середино-Будській громаді ворог вдарив з артилерії (8 вибухів) і мінометів (12 вибухів).

По Охтирській громаді було завдано ракетного удару ЗРК С300 (2 вибухи).

У Юнаківській громаді було зафіксовано обстріл FPV дроном скидання ВОГ (2 вибухи).

Мінометного обстрілу зазнали Есманська (14 мін) і Краснопільська (2 вибухи) громади.

Теги: #україна #обстріліи #зведення #сумська_область

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