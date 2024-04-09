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20:03 09.04.2024

Генштаб ЗС України: на бахмутському напрямку за добу відбито 25 атак російських військ, на новопавлівському - 20

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Генштаб ЗС України: на бахмутському напрямку за добу відбито 25 атак російських військ, на новопавлівському - 20

Протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 25 атак російських військ, на новопавлівському - 20 атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 вівторка.

Як випливає з повідомлення Генштабу у фейсбуці, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін, на сіверському та слобожанському російська армія проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти України зі своєї території.

За даними Генштабу, на куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 2 атаки противника в районах н.п. Кислівка Харківської області та Андріївка Луганської області, на лиманському - 3 атаки біля н.п. Терни Донецької області.

Як повідомляється, на бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак поблизу н.п. Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак поблизу населеного пункту Уманське Донецької області.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, на схід від Водяного, Урожайного, де ворог за підтримки авіації 20 разів намагався прорвати оборону наших військ", - інформує Генштаб ЗСУ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації тричі атакував позиції українських захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку російські війська провели одну атаку на позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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