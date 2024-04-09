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19:55 09.04.2024

ЄБРР і НБУ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реінтеграції ветеранів у фінсекторі з приєднанням понад 20 банків

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ЄБРР і НБУ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реінтеграції ветеранів у фінсекторі з приєднанням понад 20 банків

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Національний банк України (НБУ) підписали Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким вони надаватимуть підтримку фінансовим установам в усій Україні щодо впровадження викладених у хартії стандартів, щоб зробити банки більш доступними для сотень тисяч ветеранів серед їхніх клієнтів і працівників.

Як зазначено в повідомленні ЄБРР у вівторок, документ підписали в Києві у вівторок на конференції з реінтеграції ветеранів, організованій Міністерством економіки, керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ Франсіс Маліж і голова НБУ Андрій Пишний.

Зазначено, що до цієї ініціативи вже долучилися понад 20 банків, які домовилися співпрацювати, щоб зробити фінансовий сектор доступнішим для ветеранів війни.

"З огляду на те, що станом на січень 2024 року приблизно 880 тис. осіб брали безпосередню участь у воєнних діях, нам потрібні сміливі, колективні та масштабні підходи, які можуть принести користь значно більшій кількості людей по всій країні", - наведено в релізі слова Маліжа.

Забезпечення безбар'єрності та інклюзивності у фінансовому секторі є однією з чітко визначених цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України та одним з пріоритетів для НБУ, зазначив зі свого боку Пишний.

"Переконаний, що хартія є ефективним інструментом, який об'єднає банки навколо питання допомоги ветеранам та їхнім родинам", - сказав голова НБУ.

Зазначено, що хартія заохочує тих, хто приєднався до неї, робити фінансові послуги доступнішими й легшими у використанні для ветеранів; інвестувати в технології та модифікації робочих місць, які полегшують працю ветеранів; створювати безризиковий простір для тих, хто страждає на посттравматичний стресовий розлад, а також впроваджувати дружні до ветеранів та інклюзивні політики й практики в кадровій сфері.

На додаток до хартії ЄБРР запустив на конференції власну Програму реінтеграції ветеранів, підписавши гарантійні угоди з двома великими українськими банками. Це дасть змогу надати нове фінансування в українському приватному сектору на загальну суму EUR250 млн. Це перші дві угоди в цьому секторі, що містять зобов'язання щодо створення програм реінтеграції ветеранів для самих банків і їхніх клієнтів.

Майбутні партнери в цій програмі працюватимуть разом з ЄБРР щодо забезпечення підтримки для ветеранів, які хочуть створювати або розвивати власний бізнес, а також компаній, що надають послуги переважно ветеранам, упроваджують дружні до ветеранів підходи або проводять відповідні тренінги.

Метою програми є також надання технічної допомоги фінансовим установам - партнерам ЄБРР у реінтеграції ветеранів як їхніх працівників і клієнтів. Вона також передбачає підтримку реінтеграції ветеранів у малому та середньому бізнесі (МПБ) і великих за розміром компаніях шляхом заохочення фінансових установ передавати знання і надавати консультації та поради їхнім клієнтам щодо підходів до реінтеграції ветеранів.

За даними Міністерства у справах ветеранів, очікувана кількість ветеранів після завершення війни перевищить 4-5 мільйонів, зазначила директорка з гендерної та економічної інклюзивності ЄБРР Барбара Рамбусек.

Теги: #україна #єбрр

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