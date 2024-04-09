Генштаб ЗС України: Українська авіація за добу завдала ударів по 15 локаціях російських військ і двох ЗРК противника

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 15 локаціях російської армії і двох ЗРК противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 зенітно-ракетних комплексах противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ вразили один район зосередження особового складу та 3 засоби ППО окупантів.