Події

19:32 09.04.2024

Ворога немає ні в самому місті Часів Яр, ні на його околицях

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Ворога немає ні в самому місті Часів Яр, ні на його околицях

Ситуація в районі міста Часів Яр на Донеччині залишається складною, але контрольованою - ворога ні в самому місті, ні на його околицях немає, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Ворог і сьогодні, і вчора використовував перевагу в повітрі, у ракетах, артилерійських припасах великих калібрів, і він намагається досягти своєї мети - виходу на межі Донецької області. Тактика ворога незмінна - велика кількість піхоти і штурмові дії. Зокрема, штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують і за підтримки артилерії, і авіації, закидаючи українські позиції КАБами", - розповів Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок увечері.

За його словами, російські війська час від часу стягують у цей район велику кількість артилерії, незважаючи на те, що "йде наша широкомасштабна контрбатарейна боротьба". Штурмові дії противника супроводжуються атаками з повітря: "закидають КАБами, більша частина з яких припадає на Часів Яр, руйнуючи інфраструктуру, руйнуючи все, що є на їхньому шляху... але українські захисники роблять усе можливе й неможливе, щоб стримувати ці штурми", - сказав Волошин.

"Ситуація складна, але контрольована. Ворога ні в самому місті, ні на околицях немає", - резюмував речник ОСУВ "Хортиця".

Теги: #обстановка #часів_яр

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