Унаслідок учорашнього обстрілу Козацького постраждав літній чоловік - Херсонська ОВА

У понеділок увечері окупанти обстріляли Козацьке Каховського району Херсонської області, в результаті постраждав 70-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через російський обстріл Козацького постраждав чоловік. Він потрапив під ворожий удар учора ввечері. Сьогодні 70-річний потерпілий звернувся по медичну допомогу. У місцевого жителя діагностували вибухову травму та поранення ноги", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.