Події

16:19 09.04.2024

Унаслідок учорашнього обстрілу Козацького постраждав літній чоловік - Херсонська ОВА

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У понеділок увечері окупанти обстріляли Козацьке Каховського району Херсонської області, в результаті постраждав 70-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Через російський обстріл Козацького постраждав чоловік. Він потрапив під ворожий удар учора ввечері. Сьогодні 70-річний потерпілий звернувся по медичну допомогу. У місцевого жителя діагностували вибухову травму та поранення ноги", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Теги: #обстріл #постраждалий #херсонська_область

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