Події

12:32 09.04.2024

Голова ВЛК Чернігівщини за хабарі знімав ухилянтів із військового обліку

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Служба безпеки України викрила голову військово-лікарської комісії Чернігівської області, який за хабарі допомагав призовникам ухилятися від мобілізації, повідомляє СБУ.

"Фігурант був учасником злочинної схеми, яку організував колишній голова обласної військово-лікарської комісії Чернігівщини і якого СБУ задокументувала у лютому цього року", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, також викрито спільницю голови ВЛК - чиновницю медкомісії Чернігівського військкомату.

"Фігуранти організували видачу неправдивих медичних висновків, в яких прописували важкі "діагнози" призовників. Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою: непридатний до служби через "погане" здоров’я. Це дозволяло ухилянтам списатися з військового обліку і виїхати за кордон", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що фігуранти отримували від кожного клієнта до $5 тис.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Дії голови ВЛК додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі він перебуває під вартою.

За матеріалами СБУ також заарештовано майно затриманого колишнього керівника обласної ВЛК. "Мова йде про майже $1 млн, 4 квартири у Києві, Чернівцях і Чернігові загальною площею понад 400 кв. м та земельні ділянки на Чернігівщині загальною площею близько 4 га", - уточнюють у спецслужбі.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Теги: #сбу #мобілізація #чернігівська_область #влк

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