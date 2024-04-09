У Херсонській області за добу у результаті обстрілів двоє людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали - голова ОВА

У Херсонській області за добу внаслідок російських обстрілів двоє людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 вівторка.

"Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Станіслав, Дар'ївку, Наддніпрянське, Зеленівку, Микільське, Гаврилівку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Качкарівку, Монастирське та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"У результаті російської агресії 2 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватні будинки, гаражі.

Як повідомив очільник Херсонщини, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України на території області знищили 2 "Shahed-131/136".