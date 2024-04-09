Події

07:29 09.04.2024

За добу було 56 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону 26 разів

2 хв читати
За добу було 56 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону 26 разів

За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень, зокрема, на новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону 26 разів, повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника біля населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак неподалік населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників біля населеного пункту Старомайорське на Донеччині та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби окупанти здійснили 6 безуспішних атак позицій наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:32 09.04.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по семи районах зосередження сил противника

Українська авіація за добу завдала ударів по семи районах зосередження сил противника

07:11 09.04.2024
Війська РФ за добу здійснили чотири ракетних і 97 авіаударів, а також понад 90 обстрілів із РСЗВ

Війська РФ за добу здійснили чотири ракетних і 97 авіаударів, а також понад 90 обстрілів із РСЗВ

19:40 08.04.2024
Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження ворога - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження ворога - Генштаб ЗСУ

19:35 08.04.2024
За добу ворог завдав три ракетних і 76 авіаударів, здійснив 61 обстріл із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав три ракетних і 76 авіаударів, здійснив 61 обстріл із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

19:25 08.04.2024
На новопавлівському напрямку за добу ворог 20 разів намагався прорвати оборону

На новопавлівському напрямку за добу ворог 20 разів намагався прорвати оборону

07:51 08.04.2024
ЗС України за добу ліквідували 890 окупантів і 40 артсистем

ЗС України за добу ліквідували 890 окупантів і 40 артсистем

07:29 08.04.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 31 атаку противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 31 атаку противника

07:16 08.04.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і 104 авіаудари

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила сім ракетних і 104 авіаудари

07:12 08.04.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

07:09 08.04.2024
Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17

Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару зросла до 12, одна людина загинула, двох вдалося врятувати

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів

Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей

У Білопіллі на Сумщині триває рятувальна операція

ОСТАННЄ

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару зросла до 12, одна людина загинула, двох вдалося врятувати

На Львівщині уламки "шахедів" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури - Козицький

В Одеській області внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" пошкоджено ЛЕП

За добу на Харківщині два мирні жителі постраждали внаслідок російської збройної агресії

У Запоріжжі внаслідок учорашнього ракетного удару загинули чотири людини, вісім поранено

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів двоє людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали - голова ОВА

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів

Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

9 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Газу в'їхало понад 400 вантажівок із гуманітарною допомогою - ЦАХАЛ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА