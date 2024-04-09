За добу було 56 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону 26 разів

За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень, зокрема, на новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону 26 разів, повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника біля населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак неподалік населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників біля населеного пункту Старомайорське на Донеччині та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби окупанти здійснили 6 безуспішних атак позицій наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.