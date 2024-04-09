Події

07:11 09.04.2024

Війська РФ за добу здійснили чотири ракетних і 97 авіаударів, а також понад 90 обстрілів із РСЗВ

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Війська РФ за добу здійснили чотири ракетних і 97 авіаударів, а також понад 90 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 4 ракетних і 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Повітряних сил ЗСУ станом на 06.00 вівторка.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА були знищені.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля Сумської області та місто Суми; Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук Харківської області; Стельмахівка, Макіївка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Іванівське, Роздолівка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Нетайлове, Семенівка, Мемрик, Новокалинове, Красногорівка, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Олександропіль, Водяне, Урожайне, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - зазначається у зведенні Генштабу ЗСУ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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