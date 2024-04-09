Події

01:37 09.04.2024

РФ вночі знову атакує Україну кількома групами "Шахедів" - Повітряні сили ЗСУ

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РФ вночі знову атакує Україну кількома групами "Шахедів" - Повітряні сили ЗСУ

РФ знову атакує Україну кількома групами "Шахедів", про їх переміщення інформують Повітряні сили ЗСУ в ніч на 9 квітня.

"Група "Шахедів" на півдні Вінницької області, курс - північно-західний. БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину. Дрони на півночі та півдні Миколаївщини - курсом на північний захід. "Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Полтавщину. "Шахеди" на Полтавщині - курсом на північ", - йдеться в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Також військові повідомили про "БпЛА з Чорного моря в напрямку півдня Одеської області".

 

Теги: #рф #україна #дрони

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