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00:59 09.04.2024

У Сумській області за минулий день через обстріли загинув один мешканець, шість дістали поранення

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У Сумській області за минулий день через обстріли загинув один мешканець, шість дістали поранення

У Сумській області за минулий день через обстріли загинув один мешканець, шестеро осіб дістали поранення, є руйнування, повідомила про ситуацію обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 170 вибухів. Обстрілу зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Зно-Новгородська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що в Білопільській громаді здійснено артилерійські обстріли (19 вибухів), обстріл FPV дроном скидання ВОГ (1 вибух) і здійснено авіаційний удар (4 вибухи). Унаслідок авіаудару загинула 1 людина, поранено 3 жителів громади (один із яких у важкому стані). Також постраждали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби.

Крім того, у Сумській громаді внаслідок авіаудару, який росіяни здійснили після 15-ї години по обласному центру, поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє людей. Усім оперативно надано необхідну медичну допомогу. Пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Виникло загоряння сухої рослинності на площі 150 м. кв. Пожежу ліквідовано.

Найбільше вибухів також зареєстровано у Великописарівській громаді, де ворог гатив з артилерії (16 вибухів), мінометів (20 вибухів). В Есманській громаді, на територію якої росіяни скинули 21 міну, а також здійснили обстріл з артилерії (5 вибухів), РСЗВ (5 вибухів) та авіації касетним боєприпасом ШОАБ (1 вибух). А також у Середино-Будській, де ворог вдарив із РСЗВ (14 вибухів), мінометів (10 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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