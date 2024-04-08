Унаслідок ворожого авіаудару по Білопіллю загинула жінка, троє людей поранені - Сумська ОВА

Ворог завдав авіаційного удару по центру м. Білопілля Сумської області, внаслідок чого загинула жінка, троє людей поранені, одна з них перебуває у важкому стані, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вдень, 8 квітня, ворог скинув 4 КАБи в центрі міста Білопілля. У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених - у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога, як місцевими, так і обласними лікарнями", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що "руйнувань зазнали заклади торгівлі, міська рада, знищено автотранспортні засоби".

На місці ворожого удару працюють необхідні служби, тривають аварійно-рятувальні роботи.