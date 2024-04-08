Іспанія скасує "золоті візи" для покупців нерухомості

Іспанський уряд має намір скасувати програму, що дає іноземцям "золоті візи" в обмін на інвестиції в нерухомість, пише Financial Times із посиланням на заяву прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Наразі громадяни країн, що не входять до Євросоюзу, можуть отримати іспанську посвідку на проживання терміном на три роки, інвестувавши в нерухомість у країні не менше ніж EUR500 тис.

Відмова від програми надасть змогу поліпшити ситуацію з доступністю житла в Іспанії, зазначив Санчес.

"Наразі 94 зі 100 таких віз видають за інвестиції в нерухомість у великих містах, які вже зіткнулися з дуже важким ринком. Ті, хто вже живе там, працює і платить податки, практично не можуть знайти гідне житло", - сказав прем'єр.