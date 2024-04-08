Події

12:22 08.04.2024

Унаслідок ранкового обстрілу в Нікополі поранено двох людей

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Унаслідок ранкового обстрілу в Нікополі поранено двох людей

Унаслідок ранкового обстрілу російськими військами в Нікополі поранено двох людей, наразі вони в лікарні у стані середньої тяжкості, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"У Нікополі двоє поранених - 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Люди постраждали під час ранкового артобстрілу міста", - йдеться в повідомленні голови ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, у місті знищено двоповерховий житловий будинок. "Є пошкодження приватних будинків, господарських будівель, авто. Розбито інфраструктурний об'єкт, зачепило газогін і лінії електропередач".

"Наслідки атаки уточнюємо", - додав Лисак.

Теги: #обстріл #нікополь

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