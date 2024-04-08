У результаті нічної атаки БПЛА в Житомирській області було збито кілька "шахедів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Уночі під час нальоту ударних БПЛА в Житомирській області було збито кілька "шахедів", проте сталося пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко в понеділок.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе було атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Силам і засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину "шахедів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За попередніми даними жертв і постраждалих через падіння уламків немає.

Водночас Звягельська міська рада повідомила на сторінці в мережі фейсбук, що існує пряма загроза забруднення повітря.

"Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", - йдеться в повідомленні.