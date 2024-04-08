Події

05:39 08.04.2024

У Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines після зльоту відвалився капот двигуна

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У Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines після зльоту відвалився капот двигуна

У неділю під час зльоту в Денвері в літака Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines відвалився обтічник двигуна, після чого вдарив по активних елементах крила. Ніхто не постраждав, рейс Southwest 3695 благополучно повернувся в міжнародний аеропорт Денвера близько 8:15 ранку за місцевим часом і його відбуксирували до виходу на посадку після втрати капота, повідомляє Reuters.

Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest прямував до аеропорту Г'юстона зі 135 пасажирами і шістьма членами екіпажу на борту, встиг піднятися на висоту приблизно 3 140 метрів, після чого повернувся назад через 25 хвилин після зльоту. Пасажири прибули до Г'юстона іншим літаком Southwest із відставанням від графіка приблизно на чотири години. Southwest повідомила, що фахівці з технічного обслуговування перевіряють літак.

Літак надійшов в експлуатацію в червні 2015 року, згідно з даними Федерального авіаційного управління США (FAA). Компанія Boeing надіслала запитання в компанію Southwest.

FAA почало розслідування інциденту, це не перша подія з літаками Boeing, що перебувають в експлуатації компанії Southwest Airlines.

FAA розслідує ще кілька недавніх проблем із двигунами Boeing компанії Southwest.

У четвер рейс Boeing 737 авіакомпанії Southwest перервав зліт і повернувся на посадку в аеропорту Лаббока в Техасі після того, як екіпаж повідомив про проблеми з двигуном. FAA також проводить розслідування щодо рейсу Boeing 737 авіакомпанії Southwest, який 25 березня повернувся в аеропорт Остіна (Техас) після того, як екіпаж повідомив про можливу проблему з двигуном.

Теги: #сша #інцидент #boeing_737_800_ng

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