Зеленський обговорив підтримку України у світі з амбасадорами платформи UNITED24 і запросив їх на саміт до річниці заснування платформи

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24

"Поспілкувався з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24 – Френсісом Фукуямою, Скоттом Келлі, Річардом Бренсоном, Мішею Коллінзом, Марком Геміллом, Лієвом Шрайбером, Кетрін Винник та Іванною Сахно, Тімоті Снайдером, Бредом Пейслі, а також Вейном Сермоном, Беном МакКі та Маком Рейнольдсом з гурту Imagine Dragons. Обговорили підтримку України у світі й те, що можна зробити, щоб фокус уваги залишався на допомозі нашим людям, допомозі в захисті від російського терору", - написав Зеленський у неділю в телеграм.

"Дякую за ваші донати, політику підтримки й ваші голоси, які чують у всьому світі. Це дуже важливо. Окрема подяка за те, що продовжуєте працювати над приверненням уваги США до боротьби українського народу за свободу та незалежність", - наголосив президент України.

Як повідомляє пресслужба президента України, Зеленський також запросив послів United24 на саміт до річниці заснування платформи.

"Я дуже хочу поговорити з вами напередодні другої річниці заснування United24. І запрошую вас усіх приєднатися до саміту і знову відвідати Україну. Це дуже важливо для нас. Ми зустрічалися минулого року, але цього року це ще важливіше, і ви розумієте чому", - сказав глава держави.

На саміті, який відбудеться в Києві, Україна прагне зібрати всіх послів і ключових партнерів.

"Я щасливий, що є частиною вашої команди. Дякую, що впродовж усього цього часу, усього цього шляху – шляху до перемоги – ми разом. Я дуже вдячний кожному з вас за ваші донати, політику підтримки й ваші голоси, які чують у всьому світі. Це дуже важливо", – сказав Глава держави й додав, що вдячний, зокрема, і засновнику World Central Kitchen Хосе Андресу. Благодійник не зміг долучитися до зустрічі через трагедію, яка спіткала його команду. Володимир Зеленський висловив співчуття Хосе Андресу та працівникам його організації у зв’язку із загибеллю колег.

У зустрічі взяли участь: філософ, публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, астронавт NASA Скотт Келлі, засновник Virgin Group Річард Бренсон, актори Міша Коллінз, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та Іванна Сахно, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, представники гурту Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКі та Мак Рейнольдс.