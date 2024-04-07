Київська область закупила 600 FPV дронів для 72-ї ОМБ ім. Чорних Запорожців

Київська область відправляє 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців 600 FPV дронів, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Дрони. Це найчастіший запит наших військових. 600 FPV дронів 10 модифікації відправляємо до наших Героїв із 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. З них 100 - із нічним баченням. Військові цієї бригади захищають нашу країну на Сході", - написав він на своїй сторінці у мережі "Фейсбук" у неділю.

Кравченко додав, що дрони було закуплено коштом обласного бюджету. Він також нагадав, що раніше Київська область доставила військовим понад 1 тис. FPV дронів.