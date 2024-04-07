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08:44 07.04.2024

Війська РФ за добу завдали 483 удари по восьми населених пунктах Запорізької області, є поранений

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Війська РФ за добу завдали 483 удари по восьми населених пунктах Запорізької області, є поранений

Окупанти за минулу добу завдали 483 удари по 8 населеним пунктам Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, одна людина поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в неділю вранці.

"Протягом доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що 54-річний чоловік постраждав через атаку безпілотника на одне з підприємств Запоріжжя.

За його словами, окупанти вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю, завдали 2 авіаційних удари по Роботиному, атакували 162 БПЛА Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Роботиному і Новоандріївці, 297 артобстрілів Гуляйполя, Єгорівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Також надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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