Війська РФ за добу завдали 483 удари по восьми населених пунктах Запорізької області, є поранений

Окупанти за минулу добу завдали 483 удари по 8 населеним пунктам Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, одна людина поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в неділю вранці.

"Протягом доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що 54-річний чоловік постраждав через атаку безпілотника на одне з підприємств Запоріжжя.

За його словами, окупанти вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю, завдали 2 авіаційних удари по Роботиному, атакували 162 БПЛА Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Роботиному і Новоандріївці, 297 артобстрілів Гуляйполя, Єгорівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Також надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.