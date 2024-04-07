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07:59 07.04.2024

Росіяни за добу втратили 820 осіб

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Росіяни за добу втратили 820 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів, 17 танків, 54 бронемашини, 54 артсистеми, 61 БПЛА, а також 89 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України на фейсбук-сторінці у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04. 24 орієнтовно склали особового складу - близько 447510 (+820) осіб, танків - 7074 (+17) од, бойових броньованих машин - 13551 (+54) од, артилерійських систем - 11316 (+54) од, РСЗВ - 1036 (+4) од, засоби ППО - 749 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8956 (+61), крилаті ракети - 2064 (+4), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15071 (+79) од, спеціальна техніка - 1864 (+10)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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