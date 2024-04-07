ППО ліквідувала 11 ворожих "шахедів" на Дніпропетровщині
Українська протиповітряна оборона вночі ліквідувала 11 ворожих "шахедів" на Дніпропетровщині, якими противник атакував Україну, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Вночі наші захисники неба знищили "зграю" з ️11 ворожих шахедів. По два - у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім - у Кам'янському", - написав він у телеграм-каналі.
За словами Лисака, у Кам'янському районі через падіння уламків пошкоджено кілька будівель і машини.
Також опівночі по Марганецькій громаді на Нікопольщині війська агресора здійснили обстріли з артилерії. Наслідки обстрілу з'ясовуються.
Крім того, ввечері в суботу було гучно в одному з населених пунктів Петриківської ОТГ. Там уламки російської ракети пошкодили два садові будинки, пару машин і лінію електропередачі.