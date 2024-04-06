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19:31 06.04.2024

Закон про мобілізацію має бути проголосований найближчими днями - Зеленський

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Закон про мобілізацію має бути проголосований найближчими днями - Зеленський

Закон про мобілізацію має бути проголосований парламентом найближчими днями, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять", - сказав він в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі єдиного телемарафону.

Зеленський також додав, що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму".

На його думку, "росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що в нас люди не готові далі захищати державу. І сьогодні Захід запитує нас: а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога?".

Зеленський не погодився з думкою, що українці перестали поважати військових. "Я вважаю, що українці поважають людей у військовій формі, поважають військових. Але дійсно дуже складно ходити вулицею, а жити реально в Тік-току". - сказав він.

 

 

Теги: #закон #мобілізація #зеленський

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