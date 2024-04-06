Події

19:15 06.04.2024

Зеленський у Чернігівській області провів зустріч із делегацією Конгресу США

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Зеленський у Чернігівській області провів зустріч із делегацією Конгресу США
Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський у Чернігівській області провів зустріч із делегацією Конгресу США, в якій були представлені обидві партії, обидві палати Конгресу.

"Важливо, що партнери бачать особисто те, що відбувається в Україні, в наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію. Провів зустріч із конгресменами вчора саме в Чернігівській області", - написав президент у телеграм-каналі в суботу.

Він зазначив, що поінформував партнерів про ситуацію на передовій, першочергові потреби армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

"Наголосив, що життєво необхідним є якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення щодо подальшої підтримки нашої держави, щодо відповідного пакета для захисту від російського терору і наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом", - ідеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що вдячний "усім у Сполучених Штатах, кожному американському серцю, яке так само, як і ми в Україні, не підкоряється злу і цінує життя".

 

 

 

Теги: #сша #делегація #зеленський

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