Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський у Чернігівській області провів зустріч із делегацією Конгресу США, в якій були представлені обидві партії, обидві палати Конгресу.

"Важливо, що партнери бачать особисто те, що відбувається в Україні, в наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію. Провів зустріч із конгресменами вчора саме в Чернігівській області", - написав президент у телеграм-каналі в суботу.

Він зазначив, що поінформував партнерів про ситуацію на передовій, першочергові потреби армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

"Наголосив, що життєво необхідним є якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення щодо подальшої підтримки нашої держави, щодо відповідного пакета для захисту від російського терору і наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом", - ідеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що вдячний "усім у Сполучених Штатах, кожному американському серцю, яке так само, як і ми в Україні, не підкоряється злу і цінує життя".