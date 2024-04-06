Через обстріли на Донеччині за день загинуло троє людей, поранено двох

Внаслідок обстрілів російською армією в Донецькій області за день загинули три людини, двоє були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів центральної частини області", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як уточнив Філашкін, удень росіяни обстріляли з артилерії Курахівську та Мар'їнську громади. "У Курахівці двоє загиблих і один поранений; у Красногорівці - один загиблий і один поранений. Обидва поранених доставлені до найближчої лікарні і отримують необхідну медичну допомогу".