Події

19:07 06.04.2024

Через обстріли на Донеччині за день загинуло троє людей, поранено двох

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Через обстріли на Донеччині за день загинуло троє людей, поранено двох

Внаслідок обстрілів російською армією в Донецькій області за день загинули три людини, двоє були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів центральної частини області", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як уточнив Філашкін, удень росіяни обстріляли з артилерії Курахівську та Мар'їнську громади. "У Курахівці двоє загиблих і один поранений; у Красногорівці - один загиблий і один поранений. Обидва поранених доставлені до найближчої лікарні і отримують необхідну медичну допомогу".

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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