Події

16:48 06.04.2024

Ворог продовжує атакувати безпілотниками Херсонщину, постраждали двоє людей - ОВА

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Російські окупанти продовжують атакувати дронами мирні населені пункти на Бериславщині (Херсонська область).

"Сьогодні вдень військові рф скинули вибуховий предмет з безпілотника біля магазину в Бериславі. Постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії дістали 30-річний чоловік і жінка, 53 роки. Постраждалим було надано необхідну медичну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним", - повідомила Херсонська обладміністрація в суботу.

Також ворог атакував двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці. У будівлі вибито шибки та двері, пошкоджено покрівлю. "На щастя, без постраждалих", - поінформували в обладміністрації.

Теги: #бпла #херсонська_область

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