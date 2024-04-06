Ворог продовжує атакувати безпілотниками Херсонщину, постраждали двоє людей - ОВА

Російські окупанти продовжують атакувати дронами мирні населені пункти на Бериславщині (Херсонська область).

"Сьогодні вдень військові рф скинули вибуховий предмет з безпілотника біля магазину в Бериславі. Постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії дістали 30-річний чоловік і жінка, 53 роки. Постраждалим було надано необхідну медичну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним", - повідомила Херсонська обладміністрація в суботу.

Також ворог атакував двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці. У будівлі вибито шибки та двері, пошкоджено покрівлю. "На щастя, без постраждалих", - поінформували в обладміністрації.