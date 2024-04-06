Сили оборони збили дві ракети Х-101/Х-555, один "Калібр" і 28 "Shahed-131/136"

Сили оборони збили дві ракети Х-101/Х-555, один "Калібр" і 28 "Shahed-131/136", повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у суботу вранці.

"У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ - рф, а також шістьма ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Олещук наголосив, що внаслідок протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" і 28 ударних БПЛА "Shahed-131/136".