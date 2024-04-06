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05:31 06.04.2024

РФ атакує ракетами та ударними БпЛА, по всій Україні оголошено повітряну тривогу

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РФ атакує ракетами та ударними БпЛА, по всій Україні оголошено повітряну тривогу

 У ніч на 6 квітня Росія атакує крилатими ракетами та ударними БпЛА, по всій Україні оголошено повітряну тривогу, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека для північних, південних і східних областей, через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС... Розрахунковий час входження крилатих ракет у повітряний простір України близько 05.00 з північного сходу", - йдеться в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Крім того, станом на 05.00 повідомлялося, що кілька груп БпЛА рухаються в напрямку Києва з південного заходу, а також на Старокостянтинів із північного заходу.



 

Теги: #рф #атака #україна

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