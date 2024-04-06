Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

Війська РФ у ніч на 6 квітня атакують Україну кількома групами БпЛА, частина з яких рухаються в західному напрямку, повідомили Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

"Щодо руху БпЛА:

1. На Харківщині нова група БпЛА рухається з півночі на південь;

2. БпЛА з Полтавської області в напрямку Черкаської;

3. Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом (Вознесенськ);

4. БпЛА на півдні Миколаївської області, курсом на північний захід;

5. БпЛА на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, курс на північ;

6. БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються в напрямку Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

