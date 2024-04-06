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02:13 06.04.2024

Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

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Війська РФ атакують Україну кількома групами БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

 Війська РФ у ніч на 6 квітня атакують Україну кількома групами БпЛА, частина з яких рухаються в західному напрямку, повідомили Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

"Щодо руху БпЛА:
1. На Харківщині нова група БпЛА рухається з півночі на південь;
2. БпЛА з Полтавської області в напрямку Черкаської;
3. Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом (Вознесенськ);
4. БпЛА на півдні Миколаївської області, курсом на північний захід;
5. БпЛА на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей, курс на північ;
6. БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються в напрямку Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
 

Теги: #атака #україна #бпла

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