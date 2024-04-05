Стефанишина про запрошення України до НАТО: Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, крім двох

Україна сама запропонувала формат запрошення, як юридичну гарантію майбутнього членства в НАТО, абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію майбутнього членства в НАТО. Це проміжне рішення. Воно не є остаточним. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох... Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США і Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина і Словаччина... Але ключова позиція саме цих двох країн (США та Німеччини - ІФ-У)", - сказала Стефанишина.

За її словами, США і Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО, оскільки це вже буде "реальне рішення".

Віце-прем'єр також підкреслила: "Саме запрошення вимагає консенсусу, але й відкат від запрошення вимагає також консенсусу. І це означає, що ті союзники, які стоять за територіальну цілісність України, які стоять за Україну, вони повинні вимагати запрошення... Якраз запрошення є тією гарантією, що Україна збережеться, як держава".

Також Стефанишина звернула увагу, що питання запрошення не прив'язане до Вашингтонського саміту.

"Це може бути в рамках Вашингтонського саміту, може бути з новим генсеком НАТО. Це може бути в будь-який момент", - вважає вона.