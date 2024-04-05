СБУ затримала військовослужбовця ТЦК, підозрюваного в незаконному переправленні осіб через кордон

Служба безпеки України під час слідчих дій у справі ексочільника Чернігівської обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького затримала військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК і СП, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

Затриманий військовослужбовець ТЦК підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань), ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. За ним триває досудове слідство, військовослужбовець перебуває під вартою.

"Керівництво та особовий склад оперативного командування "Північ" категорично засуджують протиправні вчинки та всіляко сприятимуть проведенню розслідування. Крім того, у Чернігівському обласному ТЦК і СП призначено службове розслідування з метою з'ясування всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до розпорядження начальника Чернігівського обласного ТЦК і СП у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Чернігівщини систематично проводять заходи щодо недопущення корупційних правопорушень та запобігання злочинним діям.