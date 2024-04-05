Події

19:40 05.04.2024

Зеленський призначив В. Гордійчука заступником командувача Нацгвардії - указ

1 хв читати
Зеленський призначив В. Гордійчука заступником командувача Нацгвардії - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Володимира Гордійчука заступником командувача Національної гвардії.

Відповідний указ №220/2024 оприлюднено на сайті президента.

Володимир Гордійчук 1996 року закінчив Київський інститут Військово-Повітряних сил України. У 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України. У 2002 р. був командиром батальйону першого батальйону 31 бригади ім. генерал-майора О. Радієвського в м. Дніпрі.

У 2014-2016 рр. Гордійчук обіймав посаду начальника штабу - першого заступника начальника Східного територіального управління. 30 березня 2016 р. був призначений на посаду начальника Західного територіального управління Нацгвардії.

12 жовтня 2018 року Гордійчуку було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта. Із 2 жовтня 2019 року - керівник Центрального територіального управління Нацгвардії.

 

Теги: #призначення #заступник #нацгвардія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 26.03.2024
Зеленський: Нацгвардія стала незамінною в боротьбі з російською агресією на передовій і в підтримці безпеки в тилу

Зеленський: Нацгвардія стала незамінною в боротьбі з російською агресією на передовій і в підтримці безпеки в тилу

09:25 26.03.2024
Зеленський привітав бійців Національної гвардії України з ювілеєм

Зеленський привітав бійців Національної гвардії України з ювілеєм

20:09 07.03.2024
Зеленський про потенційне призначення Залужного послом до Великої Британії: Наше союзництво з цією країною має тільки зміцнюватися

Зеленський про потенційне призначення Залужного послом до Великої Британії: Наше союзництво з цією країною має тільки зміцнюватися

00:34 27.02.2024
Парламент Угорщини обрав соратника Орбана новим президентом країни

Парламент Угорщини обрав соратника Орбана новим президентом країни

20:07 13.02.2024
Зеленський: Ми створюємо для України принципово нову систему безпекового співробітництва з провідними державами світу

Зеленський: Ми створюємо для України принципово нову систему безпекового співробітництва з провідними державами світу

19:53 13.02.2024
Зеленський призначив Євгена Мойсюка спецуповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України

Зеленський призначив Євгена Мойсюка спецуповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони України

19:32 10.02.2024
Зеленський призначив заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу

Зеленський призначив заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу

01:20 27.01.2024
Профільний комітет Ради рекомендує ухвалити у 2-му читанні законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

Профільний комітет Ради рекомендує ухвалити у 2-му читанні законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

22:01 11.01.2024
Новим главою МЗС Франції замість Катрін Колонни стане Стефан Сежурне

Новим главою МЗС Франції замість Катрін Колонни стане Стефан Сежурне

15:23 28.12.2023
Зеленський призначив голів Донецької і Рівненської ОДА

Зеленський призначив голів Донецької і Рівненської ОДА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Запоріжжі збільшилася до 4 людей, понад 20 поранено

У Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів загинули три людини, серед постраждалих двоє журналістів - ОВА

Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Чернігівщині

У Запоріжжі сталося ще два вибухи

Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі загинули дві людини, серед постраждалих є дитина - ОВА

ОСТАННЄ

СБУ затримала військовослужбовця ТЦК, підозрюваного в незаконному переправленні осіб через кордон

Росія поширює репресії щодо протестантів на окуповану територію України - Єрмак

Кількість загиблих у Запоріжжі збільшилася до 4 людей, понад 20 поранено

Шмигаль розраховує, що Естонія, Литва і Латвія підтримають ініціативу щодо введення заборони на авіатранзит до Росії та Білорусі

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження противника

Росіяни за добу завдали 10 ракетних і 67 авіаційних ударів по території України

Усі три Балтійські країни твердо підтримують напрям конфіскації російських суверенних активів, питання лише у виробленні підходів - Шмигаль

За добу на лінії фронту зафіксовано 72 бойові зіткнення

У ПП "Гребенне - Рава-Руська" частково відновлено пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

Посол Брінк про атаку по Запоріжжю: РФ має відповісти за ці злочини проти українських цивільних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА