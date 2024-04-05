Зеленський призначив В. Гордійчука заступником командувача Нацгвардії - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Володимира Гордійчука заступником командувача Національної гвардії.

Відповідний указ №220/2024 оприлюднено на сайті президента.

Володимир Гордійчук 1996 року закінчив Київський інститут Військово-Повітряних сил України. У 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України. У 2002 р. був командиром батальйону першого батальйону 31 бригади ім. генерал-майора О. Радієвського в м. Дніпрі.

У 2014-2016 рр. Гордійчук обіймав посаду начальника штабу - першого заступника начальника Східного територіального управління. 30 березня 2016 р. був призначений на посаду начальника Західного територіального управління Нацгвардії.

12 жовтня 2018 року Гордійчуку було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта. Із 2 жовтня 2019 року - керівник Центрального територіального управління Нацгвардії.