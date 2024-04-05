Події

19:08 05.04.2024

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 19 осіб

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Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 19 осіб

Унаслідок російських ракетних ударів по Запоріжжю в п'ятницю, 5 квітня, постраждали 19 осіб, повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Троє загиблих та 19 поранених. Такі наслідки сьогоднішніх ворожих атак рф по житловому району обласного центру. Четверо постраждалих - у важкому стані. Їм надається вся необхідна допомога у медичних закладах", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Унаслідок удару зазнали руйнувань приватні будинки, магазини. На місцях працюють усі екстрені служби - ліквідовують наслідки атак.

"Інформація ще уточнюється", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі

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