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17:29 05.04.2024

Суд постановив конфіскувати в екснардепа Онищенка 4 земельні ділянки, автомобіль, корпоративні права

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Суд постановив конфіскувати в екснардепа Онищенка 4 земельні ділянки, автомобіль, корпоративні права

Суд ухвалив конфіскувати в народного депутата України VII скликання Олександра Онищенка, винного в організації корупційної схеми розкрадання газу компанії "Укргазвидобування" в рамках договорів про спільну діяльність, чотири земельні ділянки, автомобіль, корпоративні права, кошти на банківських рахунках, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Згідно з повідомленням, оприлюдненим у телеграм-каналі, суд ухвалив конфіскувати три земельні ділянки загальною площею 60 тис. кв. м, розташовані в м. Українка Київської області, земельну ділянку в смт Козин в Обухівському районі Київської області та об'єкт незавершеного будівництва, що розташований на ній, автомобіль Mercedes-Benz S 500l 4Matic.

Крім цього, під конфіскацію потрапляють корпоративні права в статутному капіталі ТОВ Фірма "ХАС" на суму 1 056 000 грн, ТОВ "Топ Юкрейн" на суму 90 000 грн, ТОВ "Кінно-спортивний комплекс "Олімпік" на суму 1 000 грн; ТОВ "Природні Ресурси +" на суму 600 грн.

Також в екснардепа буде конфісковано кошти на банківських рахунках, відкритих у ПАТ "Діамант Банк", КБ "Приватбанк", ПАТ "Діамантбанк", кошти, розміщені на депозитних субрахунках, відкритих у банківській установі LAS "Trasta komercbanka" (Латвійська Республіка), кошти, розміщені на рахунку, відкритому в банківській установі РФ.

Крім цього, буде конфісковано мисливський карабін калібру 30-06 Springfield (7,62x63) моделі Blaser R 93 із пристроєм для зниження звуку пострілів (саундмодератор) BR Toute T12, 41 патрон, із маркувальними позначеннями RWS 30-06 та ювелірні прикраси.

Зазначено, що суд на підставі ст. 96-2 КК України ухвалив застосувати захід кримінально-правового характеру у вигляді спеціальної конфіскації та конфіскувати корпоративні права у статутному капіталі ТОВ Фірма "ХАС" на суму 1 584 000 грн, кошти в розмірі $7369,91, розміщені на рахунку, відкритому в банківській установі AS "PrivatBank" (Латвійська Республіка) компанією Ostexpert Limited, корпоративні права компанії Fastilo Traiding LTD у статутному капіталі ТОВ "Надра Геоцентр" на суму 25 287 500 грн та у статутному капіталі ТОВ "Карпатнадраінвест" на суму 1993,40 грн.

Норми про спеціальну конфіскацію будуть також застосовані до нежитлових приміщень загальною площею 535,00 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б і коштів, вилучених під час обшуку 19 жовтня 2016 року в приміщенні ПАТ "БТА Банк" з індивідуального банківського сейфа № 18 у сумі $600 000. Зазначено, що в цій частині вирок не підлягає примусовому виконанню, оскільки ці кошти вже вилучено у власність держави відповідно до наказу голови Головного управління розвідки Міноборони №81 від 19.06.2023 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану".

Як повідомлялося, 5 квітня колегія суддів ВАКС оголосила вирок народному депутату України VII скликання Олександру Онищенку та його фінансовому директору, яких обвинувачують у заволодінні державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку й продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність із публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування". Обвинувачених засуджено до 15 і 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Теги: #онищенко #конфіскація

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