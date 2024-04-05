Головний омбудсмен Туреччини має намір відвідати місця тримання українських полонених у РФ

Після відвідування табору з російськими полоненими в Україні головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч має намір поїхати до РФ, щоб перевірити там умови тримання українських полонених, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Якщо ми матимемо можливість, то плануємо поїхати в росію і провести аналогічні дослідження, а потім опублікувати звіт. Але повторю ще раз, що важливішим за оприлюднення звіту, якби ми змогли цьому посприяти, принаймні частково, став би обмін полоненими", - зазначив Малкоч.

Як зазначено в повідомленні, пересвідчившись у дотриманні Женевських конвенцій українською стороною, головний омбудсмен Туреччини має намір отримати дозвіл від російської сторони на аналогічний візит до РФ.

У Координаційному штабі нагадали, що наприкінці березня відбувся візит делегації Малкоча до табору на заході України, де утримують російських військовополонених. Турецького омбудсмена супроводжував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який також є представником Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Серед іншого під час поїздки в Україну Малкоч узяв участь у великій зустрічі з родинами українських військовополонених.