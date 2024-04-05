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14:11 05.04.2024

РФ тисне на Францію та інші країни, щоб підштовхнути Україну до невигідних переговорів - ISW

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РФ тисне на Францію та інші країни, щоб підштовхнути Україну до невигідних переговорів - ISW

РФ використовувала інформаційну операцію з ескалації відносин із НАТО, щоб націлитися безпосередньо на Францію після недавніх закликів президента Франції Еммануеля Макрона до Заходу розширити рівень і види допомоги Україні, зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Спроби Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу - ІФ-У) погрожувати Франції та стримувати тривалу західну підтримку України, водночас симулюючи зацікавленість у мирних переговорах, є частиною ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб переконати західні країни підштовхнути Україну до невигідних та нерівних для неї перемовин на умовах Росії", - наголошується у зведенні за 4 квітня.

Аналітики зазначають, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також симулював інтерес до переговорів, і ймовірні скоординовані інформаційні зусилля Лаврова та Шойгу можуть сигналізувати про новий виток посиленої російської риторики щодо переговорів.

Також повідомляється, що Лавров виступив на зустрічі з послами понад 70 держав, розкритикував "Формулу миру" президента України Володимира Зеленського і закликав присутні країни не підтримувати її. При цьому глава МЗС РФ заявив журналістам після зустрічі, що "немає необхідності говорити із Зеленським" і замість цього РФ варто вести переговори із Заходом, але Захід, за його словами, готовий до переговорів.

"ISW продовжує вважати, що максималістські цілі Росії - які рівносильні повній капітуляції України і Заходу - залишаються незмінними і що будь-які російські заяви, які свідчать про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є вельми вірогідними спробами змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності", - ідеться у звіті. 

Теги: #рф #тиск #франція #isw

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