СБУ затримала двох іноземців-агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині

Служба безпеки України запобігла спробі ворога завдати вогневого ураження по місцях дислокації Сил оборони в Одеській області та затримала двох іноземців-агентів ФСБ.

"Для виконання ворожого завдання фсб залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, після встановлення геолокацій необхідних об'єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи.

"Таким чином вони сподівались ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб "прозвітувати" до фсб", - уточнюється в повідомленні.

Для збору розвідданих зловмисники обходили вулиці обласного центру і приховано фіксували потенційні цілі, також вони використовували свої зв'язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових.

Окрім цього, згідно з повідомленням, фігуранти створили в місті громадську організацію, що діяла під виглядом надання допомоги для легалізації іноземців в Україні. "При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів", - зазначають у СБУ.

У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ, а після виконання ворожого завдання агенти сподівалися влаштуватися до ФСБ.

Співробітники СБУ викрили спільників агресора ще на початковому етапі їх розвідувально-підривної діяльності, задокументували та затримали фігурантів, коли ті здійснювали дорозвідку поблизу одного з об'єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.