Фінляндія продовжила закриття кордонів з РФ, включно з портами, відкритими раніше

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Уряд Фінляндії ухвалив рішення про продовження закриття сухопутних прикордонних переходів між Фінляндією і РФ після 15 квітня 2024 року.

"Крім того, 15 квітня буде закрито водні прикордонні переходи в Хаапасаарі, порту Нуямаа і Сантіо для руху прогулянкових суден", - зазначено в повідомленні пресслужби уряду Фінляндії.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в четвер, 4 квітня. Рішення залишиться чинним на невизначений термін, "але не довше, ніж це необхідно", зазначається в повідомленні.

Уряд зазначив, що з початком весни можуть бути зроблені спроби переправлення мігрантів на територію Фінляндії водним шляхом.

"Це було б небезпечно для людей, які намагаються висадитися на берег, і обтяжило б морських рятувальників", - зазначається в повідомленні.

В уряді Фінляндії наголошують, що, судячи з офіційної інформації, загроза відновлення і розширення інструментальної імміграції, що існувала раніше, все ще ймовірна. Якщо це явище триватиме, це створить серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку Фінляндії.

"На думку фінської влади, це довгострокова ситуація. За весну не було отримано жодних спостережень, на підставі яких можна було б вважати, що ситуація суттєво змінилася. Крім того, навесні збільшуються можливості підвищення тиску. В Росії в прикордонних із Фінляндією районах живуть сотні, а можливо - навіть тисячі людей, які можуть бути інструментально переправлені до Фінляндії", - заявила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

Інструментоване вторгнення є одним зі способів тиску Росії на безпеку і соціальну стабільність Фінляндії та ЄС. Міністерство внутрішніх справ у співпраці з іншими міністерствами вивчило альтернативні заходи, щоб покласти край цьому явищу.

Зокрема, готується закон про боротьбу з інструментальною імміграцією. Закон передбачатиме умови, за яких приймання заяв про надання міжнародного захисту може бути обмежене на певній частині національного кордону Фінляндії та в безпосередній близькості від нього. Обговорення закону завершилося, і законопроєкт має бути представлений у парламенті якомога швидше.