Події

19:53 04.04.2024

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак - Генштаб

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На бахмутському напрямку ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак - Генштаб

Українські захисники відбили понад 20 ворожих атак на бахмутському напрямку, де окупанти намагалися поліпшити тактичне положення за підтримки авіації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На бахмутському напрямку наші воїни відбили понад 20 атак у районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення", - ідеться у зведенні, оприлюдненому на фейсбуці в четвер увечері.

Загалом протягом доби на фронті зафіксовано 57 бойових зіткнень.

Також ЗСУ відбили чотири ворожі атаки на лиманському напрямку в районі Тернів і Ямполівки Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. Ще дві атаки було відбито на авдіївському напрямку в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог намагався вибити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

У свою чергу за добу ворог 19 разів за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських захисників у районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Новомихайлівки, Великої Новосілки та Урожайного на новопавлівському напрямку.

Крім цього, противник за підтримки авіації здійснив три невдалі спроби атакувати позиції ЗСУ біля Старомайорського на Донеччині та на північний захід від Вербового Запорізької області на оріхівському напрямку.

Упродовж доби окупанти здійснили п’ять атак на позиції українських військ у районі Кринок Херсонської області.

На куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

 

Теги: #генштаб #зведення

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