Унаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді пошкоджено АЗС, ліцей і комунікації - Дніпропетровська ОВА

У четвер окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області, внаслідок цього пошкоджено АЗС, ліцей і комунікації, електропостачання абонентів вдалося відновити, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Удари по Нікопольщині тривали від ранку. Як і щодень, гатили з артилерії та цілили дронами-камікадзе. У Червоногригорівській громаді побиті АЗС та ліцей. А ще – комунікації. Зайнявся газопровід високого тиску. Пошкоджена водопровідна мережа, кілька ліній електропередач", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА додав, що внаслідок обстрілу без газу залишилися майже 5 тис. абонентів залишилися без газу, 3 тис. – без води. Понад 12 тис. – без світла, втім, електрику вже повернули. Частково відновили й решту централізованих послуг. Ремонтні бригади працюють.

Унаслідок ворожих обстрілів також постраждали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади, пошкоджено інфраструктурні об'єкти й авто.

Серед людей постраждалих немає.