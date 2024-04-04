Зеленський провів Ставку, серед ключових питань - фронт, БПЛА, РЕБ і ППО

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Ставка. Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема глава держави заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

"Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь", - написав він.

Президент також заслухав звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та про підготовку нових угод. "Доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми", - зазначив президент.

Окрім того, Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору.

"Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик", - резюмував він.