На Раді Україна - НАТО Столтенберг порушить питання створення нових рамок для підтримки України, Кулеба - питання надання систем Patriot

Під час засідання Ради Україна - НАТО генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір винести для обговорення питання створення нових рамок для подальшої підтримки України в її протистоянні російській агресії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проситиме союзників надати більше систем Patriot.

Про це обидва високопоставлені урядовці заявили в четвер у Брюсселі перед початком засідання Ради Україна - НАТО, що відбувається в рамках дводенної зустрічі міністрів закордонних справ альянсу.

"Ми обговоримо, як і вчора на зустрічі міністрів закордонних справ, як ми можемо активізувати дії і продовжити нашу підтримку Україні, тому що це також важливо для нашої власної безпеки. Ми обговорюємо, як ми можемо створити більш надійну і передбачувану рамкову інституційну основу для підтримки НАТО", - анонсував генсек альянсу.

Столтенберг нагадав, що 99% військової підтримки України надходить від союзників із НАТО. "Нам потрібно гарантувати, що це (підтримка) передбачувано, що є справедливий розподіл тягаря, і що це триватиме. Тому ми шукаємо ще сильніші способи організації цієї підтримки. Ми також обговорюватимемо довгострокові фінансові зобов'язання з боку союзників із НАТО. Ми, звісно, вітаємо добровільні внески, але в довгостроковій перспективі нам потрібно менше від них залежати і більше залежати від твердих зобов'язань НАТО", - деталізував він.

Іншим питанням для обговорення генсек назвав просування України на шляху до членства в альянсі. "Союзники ясно дали зрозуміти, що Україна стане членом альянсу, і нам це необхідно забезпечити", - сказав Столтенберг.

У свою чергу Кулеба, привітавши "наймогутніший і найбільш довгоживучий військовий альянс у світовій історії" із 75-річчям, подякував Столтенбергу за його особисті зусилля і "далекоглядний підхід, коли йдеться про ініціативи щодо забезпечення сталого фінансування і підтримки України". "Я прибув сюди на тлі безпрецедентних ракетних атак та атак безпілотників Росії на Україну, що тривають. Лише сьогодні ввечері місто Харків було атаковано десятками дронів. На жаль, Росія систематично знищує українську економіку, вбиває українців, а також знищує наші міста, що відповідає російській стратегії стерти Україну з карти. Я не хочу зіпсувати вечірку з нагоди дня народження, але мій головний меседж буде про "Петріотів", тому що порятунок українських життів, порятунок української економіки і порятунок українських міст залежить від наявності "Петріотів" та інших системи ППО", - розповів глава зовнішньополітичного відомства України.

Кулеба пояснив, що йдеться про Patriot, тому що це єдина система, яка може перехоплювати балістичні ракети. "Лише в березні по Україні було випущено 94 балістичні ракети. Але надання "Петріотів" залежить від союзників, у них їх багато, тож це буде мій головний фокус сьогодні, і я з нетерпінням чекаю дискусії, яку ми проведемо з союзниками", - зазначив міністр.